„Ein Traum zu sehen, wie Alonso aufblüht“

… ein mögliches Pulverfass bei Red Bull:

„Diese explosive Stimmung ist doch nur kurz aufgeflammt, weil Max, der in Jeddah ja nur als 15. gestartet ist, Zweiter und nicht Erster geworden ist. Aber: Wenn beide wieder in der ersten Reihe stehen, sieht das anders aus. Max kann niemand schlagen - nicht nur Perez. Das ist bitter, aber so ist es.“