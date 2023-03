Ab 2024: Riesen-Baustelle verändert Kapfenberg

Durch den Bau der S6 - immerhin schon 40 Jahre her - hat sich in Kapfenberg die überregionale Funktion der B116 (Leobener Straße) und der L138 (Parschlugstraße) überholt. Nun soll das auch sichtbar werden: Nach jahrelangen Planungen soll im Jahr 2024 mit den Bauarbeiten der neuen zweispurigen Fahrbahn samt Rad- und Gehwegen begonnen werden. Es „wird keine kleine Baustelle sein“, so der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer.