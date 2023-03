Lamborghini Revuelto: Zwölfender mit Elektro-Power

Zwölf Zylinder, drei Elektromotoren

Der Revuelto dürfte neue Maßstäbe in der Markengeschichte von Lamborghini setzen und strotzt nur so vor Superlativen. Alles an ihm ist neu, nichts wurde vom Vorgänger übernommen. Unter der Carbon-Karosserie - selbst die vordere Crashstruktur besteht aus dem superleichten Werkstoff - steckt ein bislang einmaliges Antriebskonzept. Die Ingenieure aus Sant’Agata Bolognese entwickelten einen komplett neuen Hochdrehzahl-Zwölfzylinder, längs eingebaut und platziert als Mittelmotor. Die Vorderachse treiben zwei Elektromotoren an. Im hinten quer angebrachten 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sitzt ein weiterer E-Motor, dessen Hauptaufgabe das Starten des V12 sowie das Laden der Batterie ist. Der Hochvoltspeicher (3,8 kWh Kapazität) sitzt wie ein dicker Balken zwischen den Sitzen unter einem mächtigen Mitteltunnel.