Mit Tofu nur noch schnell die Welt retten

Wer Tofu hört, denkt an fastende buddhistische Mönche und die Abwesenheit von Geschmack. Dass es auch anders geht, beweist Mathias Holi: In seiner „HoFu Genussmanufaktur“ vor den Toren Wiens produziert er den proteinreichen „Bohnenkäse“ - biologisch, regional und nachhaltig. Ein Gespräch über Leidenschaft, wie Tofu die Welt retten könnte und warum früher - zumindest in Sachen Ernährung - vieles besser war.