Neue SPÖ-Mitglieder sind „Chance in dem Gewirr“

Was gebietet die politische Vernunft?

„So ist es! Auch wenn statutarisch anderes möglich ist. Aber das heißt für mich die Mitgliederbefragung ernstnehmen und das Ergebnis in den Parteitag bringen. Das gebietet für mich die politische Vernunft, daraus eine ernsthafte und klare Entscheidung zu machen“, so Lindner.