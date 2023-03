Spanien liefert Twitter-Hacker (23) an USA aus

In den USA seien gegen den Briten, der in der Szene als „Plugwalk Joe“ bekannt sei, 14 strafrechtliche Anklagen erhoben worden. Diese erfüllten „in Spanien den Straftatbestand der Entdeckung und Weitergabe von Geheimnissen, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Erpressung, des illegalen Zugangs zu Computer-Systemen, des Betrugs und der Geldwäsche“, hieß es in der Urteilsbegründung.