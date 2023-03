Sattelzug stürzte Böschung hinab

Zu einem spektakulären Unfall mit schwieriger Bergung kam es am Montag in St. Michael in der Obersteiermark: Ein Lkw-Fahrer (23) kam mit seinem Sattelzug von der Straße ab, das Fahrzeug kippte eine Böschung hinab und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker konnte sich mithilfe von Zeugen selbst befreien und wurde ins Spital eingeliefert.