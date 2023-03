Historisch! Newcomer JKU in erster Saison Champion

Bei den spektakulären Basketball Final Four der ACSL (Austrian College Sports League) am 11. März standen sich im finalen Duell die neugeborenen JKU Astros und die Damen der TU Robots gegenüber. Mit dabei: Coach Of The Year Stephan Schanung (JKU Astros), MVP Sophia Keller (TU Roberts) und Starspielerin Lisa Ganhör (JKU Astros), die sich direkt hinter Keller in der MVP-Liste einreihen durfte. Doch nicht nur die Teams mit ihren Coaches gaben ein sensationelles Bild ab, auch die Stimmung in der aus allen Nähten platzenden Stadthalle B sucht ihresgleichen.