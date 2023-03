Ein Leben dem Basketball gewidmet

Am Ziel der Träume

Die Opfer, die Schanung für seine Liebe zum Basketball bringen musste, haben sich am 11. März in der Wiener Stadthalle aber endgültig bezahlt gemacht. „Seine Mädels“ konnten sich im Finale der ACSL-Damenbasketballliga gegen die an der ersten Stelle gesetzten TU Robots um MVP Sophia Keller durchsetzen. Dass sich dieser historische Sieg vor 1.600 Fans in der Halle und zahlreichen weiteren Zusehern im Fersehen abgespielt hat, ist für ihn immer noch surreal. Noch surrealer wirkt die Auszeichnung zum ersten COY in der ACSL-Geschichte: „Coach Of The Year zu sein, ist einzigartig in Österreich und einfach unglaublich für mich“, erklärt Schanung und widmet die Auszeichnung seinem Team, „das ist nicht nur mein Titel, denn ohne die Mädels hätte ich das niemals erreichen können“.