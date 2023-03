Sophia Keller: Die Maschine unter den Robotern

Doch Keller adaptierte sich an die erhöhte Aufmerksamkeit, fand immer mehr Wege, die Defense des Gegners zu durchbrechen und hielt damit ihre TU Robots fast im Alleingang im Spiel. Sie zeigte damit in Kombination mit ihrer Defense allen 1800 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle B einmal mehr, dass in ihr „unstoppable force“ und „immovable object“ in einer Person vereint sind. Für den Sieg hat es trotz aller Bemühungen der frisch gekürten Spielerin des Jahres nicht gereicht. Zu stark sind die Linzerinnen als Team aufgetreten. Damit muss Keller nach der zweiten Finalniederlage in Folge weiter auf die Erfüllung ihres großen Traums warten.