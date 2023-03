Deutsch in Schulpausen? Grazer ÖVP-Chef ist dafür

Was im Unterricht selbstverständlich ist, will die neue schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich auch in der Pause durchsetzen: Am Schulhof soll ausschließlich Deutsch gesprochen werden. Neu ist diese Idee freilich nicht, doch im Windschatten Niederösterreichs bringt der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner das Thema nun auch in der Steiermark wieder aufs Tapet.