„Leinen los“: Schiff ahoi bei Wörthersee-Flotte

Strahlende Kinderaugen und Nostalgie pur

Eine Zaubershow begeisterte die Kinder, auf einem Schiff war ein schwimmender Brautsalon aufgebaut. Die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen haben die DS Thalia aus dem Jahr 1909, einer der letzten Schraubendampfer in Europa, sowie die Nostalgieschiffe Loretto und Lorelei, die auch schon 99 Jahre alt sind. Mit dem „Krone“-Schiff konnten Interessierte in See stechen. Die Berufsfeuerwehr stellte ihr Boot vor, auch das Polizeischiff legte an.