Böser Crash: So schlimm erwischte es Espargaro!

Pol Espargaro ist am Freitag im Training für das Saisoneröffnungs-Rennen in der MotoGP in Portugal heftig zu Sturz gekommen - sportkrone.at berichtete. Bei Untersuchungen im Spital in Faro wurden eine Lungenprellung, ein Kieferbruch und ein gebrochenen Rückenwirbel diagnostiziert, wie am Samstag bekannt wurde.