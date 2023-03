„Geile Kulisse!“ Fan-Party in Linz im Jubelmeer

Aus dem Häuschen

Ein kleiner Wermutstropfen für die OÖ-Fans, die ihren einstigen LASK-Helden Gernot Trauner nach einem blitzsauberen Tackling mit Sprechchören feierten: Viele Zuschauer standen im Kassen-Stau buchstäblich im Regen, fanden erst kurz vor Ankick in die Arena. Die gute Laune konnte auch das nicht verderben: „Wir sind happy, dass jetzt auch in Linz gespielt wird, da brauchen wir uns am nächsten Tag keinen Urlaub zu nehmen“, meinte Team-Edelfan Thomas aus Innsbruck, der mit einem Reisebus voller Österreich-Anhänger angereist war. Aus dem Häuschen waren die Besucher als der noch leicht angeschlagene Kapitän David Alaba beim Warm-up als Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde. Schon während des Trainingslagers im Hotel Dilly in Windischgarsten hatten die Stars größten Wert auf Nähe gelegt, geduldigst Autogramme und Selfies gegeben.