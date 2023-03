Wenn Tiere plaudern, lässt Dr. Dolittle grüßen

Wie kommunizieren eigentlich Tiere und Pflanzen? Dieser Frage ist man derzeit im Haus für Natur in St. Pölten auf der Spur. Wie sagte schon Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick so schön? „Man kann nicht nicht kommunizieren!“ Ganz nach dem Motto „Heraus mit der Sprache!“ zeigt die neue Sonderausstellung im Museum NÖ, dass auch in der Tier- und Pflanzenwelt das Leben vom permanenten Austausch von Signalen abhängt. Etwa um die Brutpflege zu organisieren, ein Revier zu markieren oder vor Feinden zu warnen.