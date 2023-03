ÖFB-U21 zum fünften Mal in Serie ungeschlagen

Österreichs neuformiertes U21-Fußball-Nationalteam ist auch zum Jahresauftakt im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch erkämpften sich am Freitag in Antalya ein 0:0 gegen Polen, Amstetten-Tormann Elias Scherf parierte nach einer Stunde Spielzeit einen Elfmeter.