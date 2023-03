Facebook lehnt „Datenverkehrssteuer“ ab

Deren europäischer Branchenverband ETNO verwies auf den erwarteten Anstieg des Datenvolumens und die damit verbundenen Kosten. „Der durchschnittliche ‘Metaversum‘-Nutzer wird voraussichtlich bis zu 40 Mal mehr Daten verbrauchen als heute.“ „Metaversen“ sind virtuelle 3D-Welten, die laut Meta als die Zukunft des Internets gelten. Der Facebook-Mutterkonzern pumpt daher Milliarden in dieses Feld. ETNO bezifferte den Investitionsbedarf auf 174 Milliarden Euro. „Die großen Technologieunternehmen sollten ihren Teil dazu beitragen, da ihr Geschäft in hohem Maße vom Verkehr in den europäischen Netzen abhängt.“