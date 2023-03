EU ringt um Regulierung Künstlicher Intelligenz

Die EU-Kommission hatte bereits vor zwei Jahren einen ersten Gesetzesentwurf vorgelegt, um Bürger vor den Risiken von KI zu schützen. Wegen der rasanten Entwicklung dieser Technologie in den vergangenen Monaten platzten allerdings die Hoffnungen auf einen Kompromiss, der in den Trilog zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedsstaaten eingebracht werden kann. Erst nach einer Einigung hier kann ein EU-Gesetz in Kraft treten.