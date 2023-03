Mourinho eskaliert, Spieler muss dazwischengehen

Drei Platzverweise

Bereits zuvor war es zum Zoff der beiden Teams gekommen. Erst war Romas Roger Ibanez in der 32. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, in der 97. folgten Teamkollege Bryan Cristante sowie Lazios Adam Marusic, nachdem die beiden aneinandergeraten waren. Aus sportlicher Sicht durften am Ende die Fans der „Hausherren“ jubeln, Mattia Zaccagni hatte in der 65. Spielminute zum entscheidenden 1:0 für Lazio getroffen.