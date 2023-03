Eva Pinkelnig landet bei Weltrekordflug in Top-10

Kreuzer hat ein bisschen das Fluggefühl mitbekommen. „Jetzt verstehe ich, warum die Männer so schwärmen davon. Da möchte man am liebsten gleich nochmal da rauf.“ Sie hofft, dass man nun nicht mehr so lange darauf warten muss und in der kommenden Saison zumindest ein Bewerb auch für den Weltcup gewertet wird. „Wir 15 haben gezeigt, dass wir es können. So eine Streuung ist bei den Männern genauso drinnen. Wir sind bereit, dass man das auch bei uns in den Weltcup-Kalender reinnimmt.“