Hazard packt aus: „Wir reden nicht miteinander“

Sieben Tore und elf Assists lautet die magere Ausbeute Eden Hazards während seiner dreieinhalb Jahre in Madrid. Auch die großen Einsatzzeiten bleiben aus, in der laufenden Saison kam der Belgier in 25 Liga-Spielen lediglich dreimal zum Einsatz. Gegenüber „RTBF“ packte der Stürmer nun über sein Verhältnis zu Trainer Carlo Ancelotti aus.