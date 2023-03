Es lohnt sich einfach, Experten um „Rad“ zu fragen

Das Burgenland hat sich in den vergangenen Jahren zum Radland Nummer 1 gemausert. Wer nicht unbedingt auf Bergwertungen abfährt, dreht gern - Wind hin oder her - im Flachland seine Runden und genießt die Natur. Das Land hat längst erkannt, dass Radfahren dem Tourismus, der Umwelt und der Gesundheit zuträglich ist. Also werden die Radwege sukzessive ausgebaut.