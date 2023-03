Spielt Sturm schon Freitag in der Meistergruppe?

Beim 3:1-Sieg gegen die Austria war bei Christian Ilzer auch ein Wermutstropfen dabei. „Weil mit dem baldigen Ende des Grunddurchgangs für uns auch der Samstag-Termin vorbei ist“, sagte der Sturm-Coach, der eine Änderung des Spielplans anregt. „Wieso muss die Quali-Gruppe immer Samstag, die Meistergruppe stets Sonntag ausgetragen werden? Ich finde, man könnte abwechseln. Die Fans können halt ein Spiel am Samstag schon mehr auskosten, länger am Stadionvorplatz feiern, als wenn die Partie am späten Sonntagnachmittag angesetzt ist.“