Glasner-Klub Frankfurt stoppt die Ticket-Posse

Der Klub von Trainer Oliver Glasner sieht sich in dem Streit um das teilweise Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Frankfurter Fans zwar im Recht, wird aber dennoch freiwillig auf das ihm zustehende Gästekontingent von 2700 Tickets für die Partie am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zu verzichten. Allerdings kündigte der Verein an, er werde auch gegen die neue Verfügung der Präfektur Neapels Rechtsmittel einlegen. „In Anbetracht der Zeit geht es jetzt vor allem ums Prinzip und um die Zukunft“, erklärte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke zu den bevorstehenden und langwierigen rechtlichen Maßnahmen.