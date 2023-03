Teamspieler Kasper Österreichs Spieler des Jahres

„Ich bin sehr dankbar für diese Auszeichnung. Es ist unglaublich cool, diesen Preis zu gewinnen. Spieler des Jahres zu sein und das in so jungen Jahren, bedeutet mir viel. Ich werde weiter hart arbeiten, um junge Spieler zu inspirieren und mich auch in den kommenden Jahren für diese Auszeichnung zu empfehlen“, erklärte Kasper.