„Man möchte ihr helfen!“ Liensberger 2,93 zurück

„Sie fährt ihrer Form so stark hinterher, es ist verheerend“, kommentierter Hausleitner. Kollegin Niki Hosp sekundierte: „Es tut mir leid für sie. Sie kann an sich wirklich schnell fahren, aber es fehlt offensichtlich die Beschleunigung aus den Toren heraus.“ So blieb der so herbeigesehnte Befreiungsschlag für Kathi Liensberger auch beim Slalom in Aare aus.