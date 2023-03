Wolsberger AC vs. Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Schmid führte in den ersten Tagen nach der Übersiedlung nach Kärnten viele Gespräche. Der ehemalige Austria-Coach will jeden einzelnen Spieler auf die kommenden Aufgaben einstimmen. „Wir wollen versuchen, Linie und taktische Überlegungen hineinzubringen. Wie schnell wir das umsetzen können, wird man sehen“, sagte Schmid am Freitag. Am Vortag kam mit Cem Sekerlioglu als neuem Assistenzcoach ein alter Bekannter aus violetten Zeiten ins Trainerteam. Die Marschroute ist klar: In den abschließenden Spielen des Grunddurchgangs sollen wenn möglich zwei Siege her.