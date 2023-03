Baribo bis 2024! WAC zieht Option bei Top-Stürmer

32 Tore in 60 Spielen

Der israelische Nationalstürmer hat mehr als ein Drittel aller WAC-Ligatreffer in dieser Saison erzielt, alleine in den ersten vier Frühjahrsspielen gelangen ihm fünf. Seit seinem ablösefreien Wechsel nach Kärnten im Sommer 2021 hat Baribo in 60 Pflichtspielen 32 Tore geschossen.

Ein Transfer im Sommer ist durch die Vertragsverlängerung keineswegs ausgeschlossen. Durch die gezogene Option würden die Wolfsberger dabei aber wohl eine stattliche Ablösesumme kassieren