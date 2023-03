Rechnungshof kritisiert Gastrolokal für Ortsvize

Nur zwei Bewerber

Beim Gastrobetrieb seien ausschließlich die Geschäftsführer der Gesellschaft zuständig, erklärt das Gemeindeoberhaupt. „Weder der Bürgermeister als Eigentümervertreter, noch der Vizebürgermeister als Beiratsvorsitzender“, so Linhart. Die beiden Geschäftsführer hätten bereits im Sommer 2018, Jahre bevor der Rechnungshof die Marktgemeinde geprüft hat, eine ordnungsgemäße Ausschreibung durchgeführt. Müller sei dabei einer von lediglich zwei Bewerbern gewesen, der laut Linhart völlig rechtens den Zuschlag bekommen habe. „Um absolute Transparenz zu gewährleisten, habe ich mit meiner Fraktion und meinem Regierungspartner Neoszugestimmt, dass Mitarbeiter des Rechnungshofes im Rahmen einer Gemeinderatssitzung den Mandataren für Auskünfte zur Verfügung stehen“, so Linhart, den die ganze Thematik mehr an einen Vorwahlkampf als an sachliche Kritik erinnert: „Die ÖVP stürzte sich nur auf einzelne Punkte des umfassenden Berichts und skandalisierte sie.“