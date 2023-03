Mit Projekt von der Lehrküche ins Supermarktregal

Seit acht Uhr früh wurde geschnippelt, gerührt und mit Töpfen geklappert. Jetzt, am frühen Nachmittag, ist Ruhe eingekehrt in der großen Lehrküche der Zillertaler Tourismusschule in Zell. Die Ruhe vor dem Sturm, könnte man sagen, denn am Abend wartet der große Test für die Speisen, die die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse kreiert haben: Größen aus Tirols Politik und Wirtschaft werden die Spinatknödel mit Käsesoße und das Zwiebelfleisch mit Kräuter-Spätzle probieren, bevor die Produkte auf den Markt kommen – als fertig gekochte Speisen, die nur noch aufgewärmt werden müssen.