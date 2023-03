„Vater“ von Österreichs Rodel-Wunderteam ist tot!

Er ist ein wahrer Held des Eiskanals gewesen, hat als Aktiver für die untergegangene DDR 10 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften geholt und als Trainer in Österreich in den 1990ern ebenfalls für einen Olympischen Medaillen-Regen gesorgt - nun ist Klaus Bonsack im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Innsbruck gestorben!