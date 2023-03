Positivität zum Weltfrauentag: Frauenpower feiern!

Der Weltfrauentag steht ganz im Zeichen der Gleichstellung des weiblichen Geschlechts. In diesem Forum möchten wir die Frauen aber nicht in die Opferrolle stellen und über ungerechte Gehälter oder gesellschaftliche Probleme sprechen, sondern die positiven Dinge hervorheben, die die Frauen in unserem Umfeld so stark und unverzichtbar machen. Haben Sie eine Chefin, der Sie Ihr Lob aussprechen möchten? Was wollten Sie Ihrer Frau schon immer einmal mitteilen? Oder sind Sie selbst eine Frau und haben Großartiges geleistet, das Sie mit der Welt teilen möchten? Egal ob im Job oder in der Familie, hier finden Sie Platz für alle tollen Errungenschaften. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare!