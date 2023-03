Weniger Frauen in Österreichs Spitzenpolitik

Leicht über EU-Durchschnitt

Auch bei den Mitgliedern der Landesregierungen ist die Zahl der Frauen leicht gesunken. Von den insgesamt 73 (inklusive der fünf nicht amtsführenden Stadträte in Wien) sind per Februar 2023 28 weiblich, im Vorjahr war es um eine mehr. Das sind 39,7 Prozent und damit noch immer über dem EU-Durchschnitt von 36,1 Prozent. Am besten in den Landesregierungen vertreten sind Frauen in der Steiermark mit 50 Prozent, am schlechtesten in Oberösterreich mit 22,2.