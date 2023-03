Neues Schlachtfeld im Multiplayer-Shooter „Isonzo“

„Isonzo“ ist seit September um 30 Euro für den PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich. Statt plumper Ballerei will man darin realistische und taktisch fordernde Schlachten mit realistischer Physik bieten, in denen die Spieler wahlweise auf der Seite Österreich-Ungarns oder Italiens in den Kampf ziehen.