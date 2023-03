Anna Ermakova begeisterte mit heißem Hüftschwung

Am Freitagabend stand „Let‘s Dance“ ganz unter dem Motto „Born in ...“. Passend zu ihrem Geburtsjahr 2000 musste sich Anna Ermakova daher auch zu „Music“ von Madonna beweisen - und triumphierte regelrecht am Parkett! Denn in einem kurzen, silbernen Glitzerkleidchen legte die Tochter von Ex-Tennisass Boris Becker einen Cha Cha Cha aufs Parkett, der für wahre Begeisterungsstürme bei der Jury sorgte.