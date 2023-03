Amazon pausiert Bau von zweitem Hauptquartier

Zuvor hatte die Website „Geekwire“ berichtet, dass der Konzern vier seiner „Amazon-Go“-Läden in San Francisco sowie jeweils zwei in New York und Seattle schließen werde. In jeder der Städte bleiben noch mehrere Geschäfte dieser Art. In den Geschäftslokalen registrieren Kameras und andere Sensoren, welche Waren Kunden aus dem Regal nehmen. Wenn sie das Geschäft verlassen, wird der Einkauf automatisch abgerechnet. Die eher kleineren Verkaufsstellen in den Innenstädten litten unter den Folgen der Corona-Pandemie, weil viele Angestellte von Zuhause aus statt im Büro arbeiteten.