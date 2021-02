The Helix: Amazon enthüllt neue Firmenzentrale

Arlington, das von Washington durch den Potomac-Fluss getrennt wird, war 2018 neben New York einer der beiden Gewinner im Wettstreit von US-Städten um den zweiten Firmensitz von Amazon. Die bisherige Zentrale in Seattle bietet nicht genug Platz für den wachsenden Konzern. Die Pläne in New York musste Amazon nach dem Widerstand örtlicher Politiker und Aktivisten zwischenzeitlich aufgeben, in Arlington im Bundesstaat Virginia werden sie vorangetrieben.