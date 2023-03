Zwillinge: Neymar „wollte mit uns beiden Sex“

7,6 Millionen Fans

Dabei gab Keyla sogar zu, dass „wenn er die Nachrichten zuerst an mich statt an sie geschickt hätte, wäre ich jetzt schon in Paris." Was die Sache extra pikant macht? Keyla ist eine in Brasilien bekannte Volleyballerin von Osasco, die dank „Only-Fans“ richtig vermögen wurde. Auf Instagram folgen Keyt zwei Millionen Fans, ihrer Schwester Key sogar 7,6 Millionen.