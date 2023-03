Slim-Fit, Sneaker, Tracht: Mode-Codes der Politik

Wolfgang Mückstein hat in weißen Sneaker bei seiner Angelobung für Diskussionen gesorgt, Angela Merkel setzte in Gruppenbildern als „Farbfleck“ Akzente und Slim-Fit-Anzüge, lassen den Träger „leistungsfähiger“ wirken. „Mit Bildern ist es leichter Politik zu machen, als mit Worten“, sagt Daniel Kalt, Modejournalist und Autor im Gespräch mit Jana Pasching. Deshalb sei die Bildsprache über die Kleidung auch in der Politik ein sehr beliebtes Mittel der Kommunikation. Auf zu viel Luxus sollte man als Politiker dennoch lieber verzichten.