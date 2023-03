TikTok beschränkt Nutzungszeit für Minderjährige

Inmitten einer heftig geführten politischen Kontroverse um TikTok hat die chinesische Kurzvideo-Plattform neue Sicherheitsfunktionen besonders für Teenager angekündigt. Die Maßnahmen sollen Anwender in die Lage versetzen, die mit TikTok verbrachte Bildschirmzeit besser zu kontrollieren, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin. Außerdem sollen Eltern die Nutzung ihrer Kinder besser im Blick haben können.