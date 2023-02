US-Behörden verbieten TikTok auf ihren Smartphones

„Spionageballon im Telefon“

Parallel dazu soll am Dienstag im Außenausschuss des US-Repräsentantenhauses über einen Gesetzentwurf abgestimmt werden, der ein TikTok-Verbot auf sämtlichen Smartphones in den USA erlauben würde. „Jeder, der TikTok auf sein Gerät heruntergeladen hat, hat der Kommunistischen Partei Chinas eine Hintertür zu all seinen persönlichen Informationen gegeben“, warnte der Ausschussvorsitzende Mike McCaul. „Es ist ein Spionageballon in ihrem Telefon.“