Stadt-Zentren und Ortskerne drohen zu verwaisen

Durch das enorme Verkaufsflächenwachstum – jedem Burgenländer stehen zwei Quadratmeter zur Verfügung, das ist Österreich-Rekord – haben sich auch die Kaufgewohnheiten verändert. Motto: Raus an die Peripherie, wo sich ein Großhändler an den nächsten reiht. Auch, was die Dichte an Filialen betrifft, ist das Burgenland die rot-weiß-rote Nr. 1: 64 Prozent Groß-Filialen stehen 36 Prozent inhabergeführte Geschäfte gegenüber.