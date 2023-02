Regierung schaltet 600 Mio. Euro Förderung frei

Bis 2026 fließen 600 Mio. Euro, bis Ende des Jahrzehnts stellt das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Klimaministerium insgesamt 5,7 Mrd. Euro zur Verfügung, umriss der Minister am Dienstag in einer Pressekonferenz den Gesamtförderrahmen bis 2030. Mit den Geldern sollen Forschung und Entwicklung unterstützt sowie Investitionen angekurbelt werden. „Das ist die Antwort Österreichs auf den ‘Inflation Reduction Act‘ in den USA“, so Kocher. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Forschung und Entwicklung zu unterstützen.