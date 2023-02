Wo die Niederösterreicher heuer Urlaub machen

„Die Menschen wollen wieder reisen und das vor allem ans Meer“, so Sabine Riedl, Sprecherin der Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ. Im Vorjahr konnten die niederösterreichischen Reisebüros im Schnitt nicht einmal die Hälfte des Vorkrisen-Umsatzes erwirtschaften. Die Corona-Pandemie sei zu dieser Zeit noch ein großes Thema gewesen. Heuer dürfte es in der Branche wieder einen Aufschwung geben. „Seit Ende 2022 verzeichnen wir für das heurige Jahr Rekordumsätze. Urlaub steht trotz erhöhter Lebenserhaltungskosten bei vielen an oberster Stelle. Die Stimmung in der Branche ist hoffnungsvoll“, so Riedl.