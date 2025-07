FPÖ-Finanzcausa in Graz: Ex-Parteichef vor Gericht

Eustacchio erschien am Freitag persönlich mit seinem Anwalt. Die vom KFG vorgelegten Unterlagen sind für sie „nicht schlüssig“. Und überhaupt habe sich der KFG nicht richtig konstituiert und sei daher nicht der legitime Rechtsnachfolger des Grazer FPÖ-Gemeinderatsklubs. Der Richter deutete an, dass er den KFG aber sehr wohl anerkennen werde. Er sah auch den Fall an sich als nicht sehr kompliziert an. Es sei lediglich zu klären, was der Rechtsgrund für die Auszahlung damals war.