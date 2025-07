Zu viel Glanz? Kritik an steirischem Expo-Beitrag

Mit Werken des steirischen Künstlers Tom Lohner und dem Duo studio ASYNCHROME hat sich das Land zusätzlich zur Bundesinitiative in Osaka kulturell positioniert. Die Werke, die konzeptionell auf einen historischen Japan-Bezug des Schlosses Eggenberg verweisen, wurden im März in Graz vorgestellt und sind seit Juni Teil der Schau in Japan.

Transparenz gefordert

Begleitet wurde die Präsentation von einer umfassenden „steirischen Wirtschaftsreise“ nach Osaka, organisiert vom Internationalisierungscenter Steiermark (ICS). Hier setzt die Kritik der NEOS an, die die Frage nach der Verhältnismäßigkeit aufwerfen: Warum investiert das Land in hochpreisige Kunst für einen durch Bund und Wirtschaftskammer vollständig ausfinanzierten Pavillon? Welche Mittel flossen in die Reise, und wer profitierte konkret davon? In einer schriftlichen Anfrage fordern sie umfassende Transparenz zu allen Kosten, Entscheidungen und Teilnehmern.