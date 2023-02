Weltmeisterin schreibt mit 16 mehrfach Geschichte

Beim Sprung handelt es sich um vier Umdrehungen, den sie mit einem „Double-Grab“ - also zwei Griffen aufs Board - garnierte. Damit ist sie die erste Frau, die je so einen Sprung gestanden hat. Diese Sensation brachte der 16-Jährigen doch noch den WM-Titel, nachdem sie als Zweitplatzierte in den finalen Run gegangen war. „Vorbild“ Zoi Sadowski-Synnott ließ sie damit hinter sich.