Kraft: „So bitter, das muss man erst verdauen“

Eine Medaille kann man nie planen - erhoffen darf man sie allerdings schon. Österreichs Adler zählten im Mixed-Teambewerb bei der Nordischen Ski-WM in Planica zu den Favoriten auf Edelmetall. Nach acht Sprüngen auf der Normalschanze gab es aber keine Jubelposen, sondern nur traurige Gesichter. Chiara Kreuzer, Jan Hörl, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft mussten sich mit dem vierten Platz begnügen. Schon wieder Blech - wie am Samstag im Einzelbewerb für Stefan Kraft. „Es ist einfach so bitter“, war der Salzburger geknickt, „das muss man erst einmal verdauen. Das ganze Team ist jetzt mal enttäuscht.“