„Konnte ja noch nicht auf einen Kaffee gehen“

Die Statements von Peter Stöger im Video! Sehen und hören Sie hier (oben), wie der Rapid-Trainer nach dem 2:0-Sieg gegen Györ über Doppeltorschütze Mbuyi, die Motivation seiner Spieler, das anstehende Spiel in Hartberg und darüber denkt, dass er „bisher ja noch in keinem Spiel ab der 60. Minute auf einen Kaffee gehen konnte“.