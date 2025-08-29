Vorteilswelt
Auch Alaba betroffen

Enorme Strapazen! Auslosung sorgt für neuen Rekord

Champions League
29.08.2025 06:30
Kairat Almaty hat sich für die Champions League qualifiziert und jetzt schon für einen neuen ...
Kairat Almaty hat sich für die Champions League qualifiziert und jetzt schon für einen neuen Rekord gesorgt.(Bild: AP/Associated Press)

Die Champions-Auslosung am Donnerstag hat für einen neuen Rekord gesorgt. Das Duell Sporting Lissabon gegen Kairat Almaty pulverisiert den bisherigen Bestwert der längsten Anreise zu einem Königsklassen-Duell um fast 1000 Kilometer ... 

Mit der Qualifikation von Almaty war klar, dass sich das kasachische Team und einige andere Champions-League-Teilnehmer auf ordentliche Reisestrapazen einstellen müssen. Doch die Auslosung setzte dem Ganzen die Krone auf! Denn es kommt ausgerechnet zum Duell mit Sporting Lissabon am äußersten Westen des europäischen Kontinents. 

Lesen Sie auch:
Spielt Kairat Almaty bald in der Champions League?
Mit 16 schon Anführer
„Wunderkind“ öffnet Underdog Tür zur Königsklasse
07.08.2025
In Champions League
Kracher für Bayern und Real – Megaduell für Hütter
28.08.2025

Fast 7000 Kilometer (exakt 6908 Kilometer Luftlinie) müssen die Kasachen für das Duell in der portugiesischen Hauptstadt anreisen. Ein Vergleich: die Luftlinie zwischen Wien und New York beträgt etwa 6800 Kilometer und ist damit kürzer.

Auch Real bricht den „alten“ Rekord
Der bisherige Rekord resultierte aus der Saison 2015/16 als Benfica Lissabon und FK Astana in der Champions-League-Gruppenphase (damals noch mit Hin- und Rückspiel) jeweils 6164 Kilometer zurücklegen mussten. 

David Alaba und seine Madrilenen haben auch eine lange Reise vor sich.
David Alaba und seine Madrilenen haben auch eine lange Reise vor sich.(Bild: Birbaumer Christof)

Dieser Rekord wird in dieser Saison aber sogar ein zweites Mal gebrochen. Denn Almaty – rund 300 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt – empfängt auch Real Madrid. Die „Königlichen“ müssen dafür 6414 Kilometer zurücklegen. 

