Enorme Strapazen! Auslosung sorgt für neuen Rekord

Mit der Qualifikation von Almaty war klar, dass sich das kasachische Team und einige andere Champions-League-Teilnehmer auf ordentliche Reisestrapazen einstellen müssen. Doch die Auslosung setzte dem Ganzen die Krone auf! Denn es kommt ausgerechnet zum Duell mit Sporting Lissabon am äußersten Westen des europäischen Kontinents.